Alluvione, il nodo spese: "Più tempo per i bilanci"

di Pier Francesco Nesti

"Chiederemo al sindaco Tagliaferri che si faccia portavoce per lo spostamento della rendicontazione delle spese al 2025". Questo l’esito dell’incontro di lunedì del coordinamento dei comitati dei cittadini alluvionati (Comitato Alluvionati Campigiani 2023, Comitato via Cetino e via Campanella e Comitato Arca di Noè) e riportato dal loro portavoce, Luca Ballerini. Un’istanza già avanzata in occasione della recente fiaccolata e ribadita a pochi giorni di distanza. "La nostra richiesta – spiega Ballerini – parte dal presupposto che il primo interlocutore nei nostri confronti resta il sindaco".

Non solo, perché il coordinamento dei comitati ha pronta anche una seconda richiesta, in questo caso da rivolgere alla commissione consiliare speciale e temporanea sull’alluvione: quella di un sopralluogo in quelli che sono i cantieri successivi all’alluvione di un anno fa. "Se ne parla da tempo, ma a oggi non se ne è fatto di niente". Per la precisione dall’inizio di agosto quando, in seguito a una delle prime sedute della commissione stessa, la richiesta era già stata avanzata. I campigiani hanno ancora paura. Quanto successo nel novembre scorso è sempre vivo negli occhi e nei pensieri di molti.

Lo hanno detto in più di un’occasione: "E lo diciamo anche oggi – aggiunge Ballerini -, si tratta di domande a cui vorremmo avere delle risposte in tempi rapidi". Non solo per quanto riguarda i cantieri. "Molti di noi – spiega Ballerini – sono ancora alle prese con i lavori successivi all’alluvione del 2023, ma anche all’ondata di maltempo di inizio settembre. Per questo è fondamentale spostare i termini per la rendicontazione all’anno prossimo".

Sulla questione del sopralluogo è intervenuto invece il presidente della commissione consiliare, Marco Monticelli (Fare Città): "Lo avevo già fatto in passato, ma ho inviato un nuovo sollecito a Regione, Genio Civile e Consorzio di bonifica e, a oggi, a rispondermi è stato soltanto il Consorzio. Per questo motivo nel giro di una settimana convocherò di nuovo la commissione e chiederò a tutti e tre gli enti di essere presenti. Insieme all’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, abbiamo presentato delle segnalazioni, in considerazione anche di quanto successo a settembre, e adesso c’è la necessità di dare delle risposte precise alla gente. Non si può sempre dire che siamo di fronte a fenomeni climatici che possono ripetersi dovunque. A noi interessa Campi ed è per Campi che ci aspettiamo delle risposte".