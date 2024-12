Alluvione, i cinofili tornano a casa. Riaperto il centro d’addestramento

Fido può tornare a casa. Stiamo parlando dei cani che fanno parte del gruppo cinofilo della Pubblica Assistenza di Campi.

E che a un anno dalla tragica alluvione che nel novembre del 2023 devastò il territorio, compresa la sede dell’associazione, si sono potuti riappropriare dell’area di addestramento di via Orly.

Un traguardo, come ha voluto sottolineare la vice-presidente della Pubblica Assistenza, Mirella Magonio, raggiunto grazie "a tanta solidarietà", ma anche all’importanza di "far parte di una rete". Di cittadini, di altre associazioni, della stessa Anpas, toscana e nazionale, presente al taglio del nastro, fra gli altri, con il presidente regionale Dimitri Bettini e il responsabile nazionale per la Protezione civile, Alessandro Benini.

"La nostra rinascita", si può leggere sulla pagina Facebook della Pubblica Assistenza, certificata anche da alcune immagini di volontari alle prese con acqua e fango in quei terribili giorni del 2023. Giorni in cui i cani del gruppo cinofilo furono protagonisti indiscussi nelle operazioni di soccorso. In questi dodici mesi l’addestramento è potuto continuare altrove, ma adesso sono di nuovo nel loro habitat, in un’area "intitolata – dice la vice-presidente Magonio – a due nostri volontari scomparsi, Fabrizio Paoletti e Vicenzo Castello".

Pier Francesco Nesti