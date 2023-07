Alluvione Figliuolo e Giani in visita "In elicottero sulle zone più colpite"

di Nicola Di Renzone

Questa mattina il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il commissario per la ricostruzione post alluvione dell’Emilia-Romagna e dell’Alto Mugello, Francesco Paolo Figliuolo, effettueranno un sopralluogo, in elicottero, sulla zona mugellana pesantemente colpito dai danni del maltempo dello scorso maggio. Il sorvolo è previsto dalle 9 alle 11.00, poi a Firenze, in Regione, incontreranno i sindaci di Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Londa. "Al commissario Figliuolo - spiega Giani - farò il quadro della situazione attraverso l’incontro che faremo in Regione dove farò presente che nei quattro Comuni che rientrano nell’emergenza nazionale ci sono state sostanzialmente quasi 200 frane, e contemporaneamente con le frane ci sono strade da ripristinare, magari non per i 50 metri dove hanno avuto una deviazione di percorso, ma per una distanza molto maggiore perché vanno poggiate su un terreno che sia poi solido".

Aggiunge Giani: "Col generale Figliuolo andremo in elicottero a vedere lo stato dei luoghi. Lavoreremo bene, lo abbiamo già fatto durante la pandemia".

Al rientro è stata annunciata una conferenza stampa in Regione, nel corso della quale i due illustreranno i risultati del sopralluogo e le prossime iniziative in favore dei territori così duramente colpiti. In quei drammatici giorni di maggio la viabilità fu colpita al cuore con danni notevoli e frazioni a lungo rimaste isolate. Notevoli sono stati di conseguenza, i danni al sistema economico e produttivo della zona.

Settore duramente colpito è stato poi quello dell’agricoltura; tanto che Cia Toscana in una recente iniziativa ha parlato di danni alle aziende agricole del territorio per un totale di 20 milioni di euro in termini economici. Infine, Giampiero Moschetti, sindaco di Palazzuolo sul Senio spiega a La Nazione che al momento sono stati stanziati i fondi relativi alla somma urgenza. Ora toccherà alla struttura gestita da Figliuolo gestire la complessa partita del ripristino.