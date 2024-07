Alluvione, come ottenere i ristori. Attivo il sito per inserire le spese

Buone notizie per chi, nel novembre scorso, ha dovuto fare i conti l’alluvione. Da ieri, infatti, è attivo il portale della Regione che servirà per la rendicontazione delle spese sostenute per l’immediato sostegno ai cittadini, alle imprese e alle aziende agricole. Per attivare la procedura è necessario collegarsi al link https://www.regione.toscana.it/alluvione2023 per poi ‘caricare’ scontrini, fatture e tutto ciò che attesta le spese sostenute. "Dopo lo stanziamento da parte del governo dei 66 milioni per l’immediato sostegno – spiegano dalla Regione –, il presidente Giani, in qualità di commissario, ha subito attivato le procedure necessarie per l’apertura del portale e mettere i cittadini e le imprese in grado di ottenere i rimborsi previsti dalle disposizioni nazionali, ovvero fino a 5.000 euro per le famiglie e fino a 20.000 euro per le imprese". "Dallo stanziamento immediato delle risorse regionali - ha aggiunto Giani - ai bandi di sostegno per le imprese e agli interventi di somma urgenza, conclusi nella maggior parte dei casi, ma ancora in corso dove i lavori sono più lunghi, con l’apertura del portale si apre una fase ulteriore, quella dei rimborsi, che porterà a distribuire i 66 milioni stanziati dal governo. Sono contributi cumulabili con i 3.000 euro che le famiglie hanno ricevuto o stanno ricevendo, mentre chi fa una richiesta di rimborso superiore agli 8.000 euro, può richiedere un anticipo di 2.500 euro". Sempre ieri, inoltre, si è tenuta la prima seduta della Commissione regionale d’inchiesta presieduta da Elisa Tozzi (FdI), che ha definito il programma dei lavori durante i quali potranno essere acquisiti documenti e effettuate audizioni utili ai fini della relazione finale unitaria e di eventuali relazioni di minoranza.