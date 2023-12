All’Origine della Gratuità. Raccontare le storie di altruismo e premiare gli esempi da seguire

Il mondo del volontariato è protagonista dell’evento “All’Origine della Gratuità”, manifestazione organizzata da Voltonet insieme alla Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere della Toscana con la collaborazione di Cesvot e della Fondazione CR Firenze. A raccontarlo, stamani alle 10,30 nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio, saranno le voci di chi ogni giorno lavora per offrire aiuto all’altro. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Giampaolo Silvestri, segretario generale Avsi, Hadi Kobeissi, project coordinator Avsi in Siria, Maria Gaudenzi, desk officer Ukraine. A conclusione dell’incontro sarà assegnato il Premio della gratuità 2023 “Don Paolo Bargigia”.