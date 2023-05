Alloggi residenziali Bonifica dell’area

Nell’area di via Pertini dove è prevista la realizzazione di 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica sono in corso le verifiche preliminari di legge, con l’eventuale successiva esecuzione di saggi, dell’attività di bonifica bellica. La porzione di terreno, recintata nei giorni scorsi, sarà a disposizione della ditta che eseguirà gli accertamenti dovuti e gli eventuali scavi, delimitando lo spazio con l’obiettivo di tutelare la pubblica sicurezza. Le operazioni, in particolare, comporteranno l’ingombro dell’area verde per alcuni giorni: al termine degli interventi in calendario è previsto il ripristino del terreno.