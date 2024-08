Alloggi popolari. Investimenti del Comune per le riqualificazioni

Sono 85 in totale le famiglie del territorio di Impruneta che sono rientrate nella graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica approvata dalla giunta comunale. Undici in totale gli esclusi, sei dei quali, però, per essere diventati assegnatari, nel frattempo, di una casa ‘popolare’. Per garantire, fra l’altro, che gli alloggi disponibili rispondano agli standard abitativi richiesti il Comune investirà 60mila euro per la riqualificazione degli immobili sfitti. Questo intervento sarà realizzato grazie a un accordo con Casa spa, che ha assicurato la consegna degli alloggi ristrutturati a partire da gennaio 2025.

"Sin dal momento del suo insediamento – sottolineano il sindaco Riccardo Lazzerini (in foto) e l’assessora Lara Fabbrizzi - questa amministrazione ha messo al centro delle proprie priorità la questione dell’abitare per le persone più vulnerabili. Con l’intento di rispondere concretamente alle esigenze abitative dei cittadini più fragili, siamo lieti di annunciare che questo bando rappresenta una risposta significativa e tangibile da parte del nostro comune. Si tratta di un passo essenziale che dimostra il nostro impegno concreto e la nostra dedizione verso il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini, assicurando un sostegno chiaro e determinato per le categorie più svantaggiate. Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento al personale amministrativo del comune". Per ulteriori dettagli gli interessati possono contattare il Servizio Politiche sociali, educative, abitative e Biblioteca del Comune di Impruneta ai numeri 055 2036485 e 055 2038489 o tramite email all’indirizzo [email protected].