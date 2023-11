Alloggi popolari area Faggi-Pertini. Il Tar boccia il ricorso del comitato

Il Tar della Toscana non ha accolto il ricorso contro il Comune di Calenzano e nei confronti di Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Casa Spa presentato dal Comitato per la tutela dell’area urbana di via Pertini, via Faggi e zone limitrofe (nella foto) per l’annullamento "previa sospensione di efficacia" di tutti gli atti della giunta comunale e del Ministero legati al progetto per la realizzazione di due condomini di edilizia residenziale pubblica nell’area verde tra via Faggi e via Pertini. Progetto che può contare su uno stanziamento di 10milioni e 400 mila euro proveniente da fondi Pnrr.

Per il Tribunale amministrativo il comitato (che ora dovrà decidere i passi successivi) non sarebbe titolato a presentare il ricorso. L’annuncio della bocciatura è stato dato in consiglio comunale anche dal sindaco Riccardo Prestini durante la discussione di un atto presentato da Sinistra per Calenzano: "I signori che hanno presentato il ricorso potranno fare opposizione, non ci sono problemi – ha detto il primo cittadino – ma il punto è che anche il giudice amministrativo ha riconosciuto la validità e giustezza di un progetto che è stato verificato ai raggi X e confermato come valido e che ha tutte le caratteristiche per andare avanti ed essere concluso entro marzo 2026. Nei prossimi giorni sarà aggiudicata la gara e il vincitore dovrà presentare entro 60 giorni il progetto".

Sandra Nistri