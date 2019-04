Firenze, 13 aprile 2019 - Martedì 16 aprile alle 18 nell'auditorium Attilio Monti de La Nazione si parlerà di allergie. L'incontro, dal titolo 'Le allergie hanno un futuro?', è organizzato da La Nazione e Salus.

Si tratta della seconda tappa del nuovo ciclo degli "Incontri di Salus", iniziativa dedicato al mondo della salute. Una splendida occasione per le più importanti figure di riferimento nel campo della Sanità di avviare un dibattito e un confronto sui temi più caldi ed attuali, per permettere ai lettori di essere informati sulle più recenti scoperte in campo scientifico e rivolgere agli specialisti i quesiti di loro interesse.

Sul tema allergie discuteranno, stimolati dalla giornalista Ilaria Ulivelli, Elide Anna Pastorello, professore associato di Allergologia e Immunologia e direttore di Allergologia e Immunologia dell'Ospedale Niguarda di Milano; Donatella Macchia, direttore Allergologia Immunologia Clinica dell'Asl Toscana Centro; Oliviero Rossi, SOD Immunoallergologia Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze e componente del Comitato rsecutivo della Società Italiana di Allergologia Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC).

Gli argomenti, di grande attualità, spazieranno da come reagire alle punture di api e vespe a come scoprire se si è allergici a farmaci antidolorifici ed antibiotici, da come fare la diagnosi di allergia ai veleni e dove, alle cure per rinite e asma. Un focus particolare sarà dedicato al tema della celiachia: l'incidenza nella popolazione, con ancora molti casi da diagnosticare; come si fa la diagnosi e dove; dove fare la certificazione e come acquistare i prodotti senza glutine. I relatori, inoltre, cercheranno di dare una risposta a due grandi quesiti: oggi siamo tutti allergici? L'allergia è epidemia del XXI secolo?

L'incontro sarà introdotto dal vice direttore de La Nazione Laura Pacciani. Sarà presente per un saluto Stefania Saccardi, assessore al Diritto Alla Salute, al Welfare, all'Integrazione Socio Sanitaria e allo Sport della Regione Toscana.

L'ingresso è consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili. Chiamare il numero 348.8801100 o scrivere a eventi@speweb.it

I partecipanti al convegno potranno accedere all'Auditorium dall'entrata di via Paolieri.