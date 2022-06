Serie A, pokerissimo di allenatori toscani. Alvini: "È l'opportunità che aspettavo"

Firenze, 10 giugno 2022 - Cresce il numero di allenatori toscani, saranno ben cinque quelli che alleneranno in Serie A nella stagione 2022/2023. Dopo Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti e Alessio Dionisi, tocca a Massimiliano Alvini esordire nella massima serie sulla panchina della neopromossa Cremonese.

Alvini è giunto alla Cremonese al termine di una lunga e complessa trattativa: "Sono grato alla Cremonese, ma sono anche grato al Perugia per avermi dato la possibilità di farmi vedere. Porterò dentro di me mille sfaccettature dell'esperienza vissuta l'anno scorso, la trattativa è stata lunga ma dobbiamo distinguere tra l'uomo Massimiliano che ha preso una decisione a livello sentimentale difficile e il professionista Alvini che non poteva non cogliere l'opportunità di lavorare in serie A".

Un serie A che sarà molto competitiva e molto impegnativa per la matricola grigiorossa ma Alvini chiede solo ai giocatori di "divertirsi, perché parliamo del gioco del calcio. Siamo privilegiati a fare questo mestiere e i miei calciatori sicuramente hanno un'enorme fortuna. Se alleno qua oggi lo devo a tutti i calciatori che ho avuto, ai direttori e alle società con cui lavorato. Chiedo ai giocatori la voglia di migliorarsi ogni giorno. Curare dettagli e non essere mediocri, un professionista non può essere mediocre".