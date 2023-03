Alle Murate il libro di Mariagiovanna Grifi su Paola Riccora

"Lei è l’unica commediografa italiana". Furono le parole del giornalista Antonio Ravel per spiegare a lei, Emilia Vaglio, in arte Paola Riccora, il motivo dell’intervista. Nella Napoli del ‘900 divenne famosa per le sceneggiature, che contribuirono al successo di Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani. Ma dopo la morte nel ’76 fu incomprensibilmente dimenticata. Di lei parla Mariagiovanna Grifi, dottore di ricerca in storia dello spettacolo, che ha scritto il libro "Chiamatemi Paola Riccora": se ne parlerà lunedì alle Le Murate con l’attore Vincenzo De Caro.

Ludovica Criscitiello