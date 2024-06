Allarme spugne fritte al fontanello di Rignano: “Letali per cani e gatti”

Rignano sull'Arno (Firenze), 20 giugno 2024 - Allarme spugne fritte a Rignano. Sono letali per cani e gatti. Chi le ha messe, vuole ucciderli. La segnalazione è arrivata questa mattina da parte di alcuni cittadini alle forze dell'ordine. Riguarda la zona dove si trova il fontanello pubblico di via Indipendenza/via della Businga. Il Comune è intervenuto con la polizia municipale e le guardie zoofile per rimuovere le spugne, trovate in grossa quantità. Saranno inviate all'Ufficio profilassi di Scandicci allo scopo di analizzarne il contenuto. L'assessore per il diritto degli animali Silvia Meli lancia un appello e chiede ai cittadini affinché prestino la massima attenzione nell'area del rinvenimento, di tenere i cani al guinzaglio e di segnalare movimenti strani o sospetti. In questi casi - sottolinea ancora l'assessore Meli- è importante la collaborazione fra cittadini ed istituzioni come avvenuto qualche mese fa quando più o meno nella stessa zona si verificarono episodi di avvelenamento di alcuni gatti.