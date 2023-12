Allarme sicurezza: "Furti, vandali, spaccio. Ormai è un assedio. Trasferisco il negozio"

di Rossella Conte

FIRENZE

Chiude dopo 39 anni di attività per mancanza di sicurezza. Una decisione sofferta che Valentino Venni, titolare di Sherazade Home, il negozio di viale Fratelli Rosselli specializzato nella vendita di tappeti orientali e persiani, è stato costretto a prendere. "Questo non è mai stato un quartiere felice, sia chiaro, ma nell’ultimo anno la situazione è peggiorata notevolmente – spiega il commerciante –. Non possiamo più continuare a lavorare in queste condizioni, oramai abbiamo paura per noi e anche per i nostri clienti".

Valentino Venni è amareggiato, il suo negozio è diventato un po’ la sua seconda casa. Non lo lascia a cuor leggero. "Ci ho investito tempo, sacrifici, abbiamo stretto i denti per resistere ai lavori infiniti della tramvia ma quello che stiamo vivendo ora è per tanti versi molto peggio – si sfoga il commerciante –. I nostri clienti vengono importunati all’entrata o all’uscita, spesso si lamentano, ci dicono ’che fuori c’era qualcuno che gli impediva di entrare nel negozio’ o peggio ’che qualcuno magari ha provato a offrirgli droga o a derubarli’. Devo ammettere che anche noi stessi avvertiamo aria di pericolo, tanto che teniamo la porta chiusa e abbiamo messo un campanello per chiedere di entrare nel negozio".

Ma non è solo questione di sicurezza, che pure è certamente l’aspetto più spiacevole della situazione. Esiste anche un problema di degrado. Per rendersi conto della situazione basta appostarsi per alcuni minuti nei pressi dell’attività: decine e decine di persone in attesa dell’autobus sono sedute ovunque, gruppi di stranieri bivaccano a terra, esperti dell’elemosina insistente che non danno pace. "In alcuni momenti siamo completamente coperti – dice il titolare –, una muraglia umana che impedisce l’accesso al nostro negozio. Per non parlare delle bande di malviventi e degli spacciatori a tutte le ore del giorno e della notte". Venni poi punta il dito contro i vandali che si divertono a spaccare i finestrini delle auto in sosta: "Ci sono residenti e colleghi che sono stati costretti ad andare dal vetraio anche due o tre volte - le sue parole -, purtroppo non ci sono più le condizioni per lavorare, soprattutto per noi che ci rivolgiamo a una clientela medio-alta". Sherazade Home quindi il 9 gennaio chiuderà e, in attesa di trovare un nuovo spazio di vendita, si sposterà momentaneamente all’interno di Comodamente Materassi, un’attività di famiglia in viale Don Minzoni. "Lì è tutta un’altra cosa, un quartiere tenuto bene. Ci stiamo attivando per trovare un nuovo fondo ma non è facile lasciare il posto che ci ha ospitati per quasi 40 anni. E’ una decisione sofferta – conclude – mai avremmo pensato di arrivare a tanto. Abbiamo chiesto aiuto e nessuno ci ha ascoltati e questo è il risultato".