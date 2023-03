Allarme bomba in due scuole: Firenze, istituti evacuati, nessun ordigno

Firenze, 31 marzo 2023 – Momenti di appresione nella mattina di venerdì nelle due sedi della International School of Florence di Bagno a Ripoli e Firenze. Una mail il cui mittente era nascosto annunciava la presenza di ordigni nei due plessi. Ordigni che sarebbero esplosi all’inizio delle lezioni. La dirigenza della scuola ha dato l’allarme ai carabinieri

Intervenuti nelle due sedi con personale della Compagnia d’Oltrarno e con l’Aliquota di pronto intervento del comando provinciale (Api), che entra in azione in casi di potenziale alto rischio. I carabinieri hanno gestito l’uscita dalle scuole degli insegnanti e degli studenti presenti in quel momento. Hanno quindi cinturato le aree dei due istituti dando il via alla bonifica.

Non sono stati trovati ordigni. Le attività scolastiche sono state completamente interrotte per tutta la giornata di venerdì. Le operazioni di evacuazione dalle scuole si sono svolte con regolarità. I carabinieri proseguono adesso le indagini, cercando di risalire agli autori della mail. Verifiche verranno svolte anche guardando le immagini degli impianti di videosorveglianza degli istituti.