Firenze, 27 maggio 2019 - Un trolley abbandonato in viale Fratelli Rosselli a Firenze, proprio davanti alla ex stazione Leopolda (nei pressi della fermata Porta al Prato della linea tramviaria) ha fatto scattare un allarme bomba che ha richiesto l'intervento degli artificieri dei carabinieri allertati dalla polizia municipale. Presenti anche i vigili del fuoco. La zona è stata isolata e chiusa al traffico, con pesanti ripercussione sulla viabilità in particolare in uscita dalla città, e anche la tramvia è bloccata: la linea T1 è stata momentaneamente interrotta tra le fermate Valfonda e Batoni. Il tratto del viale è rimasto chiuso al traffico dalle 19 alle 21.15.

