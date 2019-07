Firenze, 31 luglio 2019 - Falso allarme bomba, questa mattina a Firenze, per una valigia abbandonata in via Tripoli, nei pressi della Biblioteca Nazionale Centrale. La zona è stata isolata e sul posto sono intervenuti polizia e artificieri dei carabinieri. Dalle verifiche effettuate è stato accertato che la valigia non conteneva nulla di pericoloso. La zona è stata isolata, con qualche problema per il traffico. Molti i curiosi che hanno seguito da lontano le operazioni. Sono intervenuti anche i vigili urbani per regolare la viabilità e polizia. Con loro anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata