"All’Antico Vinaio apre altri 2 negozi qui"

Dopo l’ultima apertura a Las Vegas, Tommaso Mazzanti, l’imprenditore fiorentino che ha fatto della schiacciata un impero, è tornato a Firenze per annunciare l’arrivo di due nuovi locali che apriranno proprio qui da noi, uno dentro la stazione di Santa Maria Novella, davanti ai binari centrali, e il secondo all’ingresso del sottopassaggio. Entrambi verranno inaugurati a distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro, entro Pasqua. "Sono felicissimo in primis perché ritorno a fare un’apertura in casa e questo mi rende ancora più orgoglioso di un progetto che ha raggiunto dimensioni mondiali ma che non mi ha mai fatto dimenticare della città in cui sono nato, cresciuto e sono diventato l’uomo che sono" dice Mazzanti, un giovane che ha iniziato scaricando le schiacciate ’che le fumano’ all’alba e a farcirle di prosciutto, tartufo e gorgonzola fino a buio trovando sempre il varco per la battuta con i clienti.

Poi il lampo, Lenny Kravitz che impazzisce per il panino, il debutto sui social, le recensioni su TripAdvisor e via con un moltiplicatore seriale di successo. Tra l’altro proprio qualche settimana fa il titolare della catena aveva annunciato l’assunzione di 100 nuovi lavoratori, che vanno ad aggiungersi ai circa 300 che già lavorano all’interno dell’Antico Vinaio. "Con queste due nuove aperture, probabilmente diventiamo una delle catene fiorentine e italiane più grandi in città - aggiunge Mazzanti -. Con queste due aperture, Firenze per All’Antico Vinaio diventa la prima città ad avere più di 100 collaboratrici/collaboratori su singola città. Firenze, sono tornato a casa".

Rossella Conte