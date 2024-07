Alla scoperta gratuita dei musei e dell’arte fiorentina

Il 4 agosto, prima domenica del mese, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie della città, dalle collezioni permanenti dei musei alla ricca programmazione di mostre temporanee in corso. In Palazzo Medici Riccardi sono visitabili le mostre ’L’incanto di Orfeo’. Nell’arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo, che attraversa il mito del leggendario cantore grazie a capolavori dell’arte figurativa, e Roberto Innocenti. Illustrare il tempo, dedicata a uno dei più grandi illustratori toscani. Al Museo Novecento sono invece in corso le esposizioni "Ritorni". Da Modigliani a Morandi, con grandi capolavori dell’arte italiana del XX secolo e "Do Not Abandon Me". Louise Bourgeois in Florence, la mostra che vede le opere dell’artista per la prima volta a Firenze. Al MAD - Murate Art District è presente la suggestiva installazione sonora Agorà dell’artista Sadi.