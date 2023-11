Alla guida con le patenti “sbagliate“. Sanzioni e una denuncia in due giornate di controlli

Un automobilista con la patente straniera non valida, uno scooterista con documento di guida della categoria sbagliata e un altro conducente con patente revocata. È l’esito di due giorni di controlli dei motociclisti dell’Autoreparto della Polizia Municipale. Gli agenti hanno fermato un 47enne straniero residente a Firenze in sella a uno scooter di grossa cilindrata nonostante la sua partente consentisse la guida di motoveicoli con massimo 125cc (o 11Kw). Il secondo sanzionato è un 45enne sempre straniero, residente stabilmente in Italia dal 2019, scoperto alla guida della propria auto con la sola patente del suo paese non valida sul territorio italiano. Infine gli agenti hanno pizzicato alla guida di un veicolo un’auto un altro straniero di 58 anni con patente revocata dal 2013. Per lui, già noto per violazioni simili, è scattata la denuncia. Il veicolo è stato sequestrato per confisca.