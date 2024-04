Alla Badia Fiesolana incontro a più voci. E borsa di studio sul tema della pace

Si conclude ufficialmente alla Badia Fiesolana il ricco programma di eventi a 100 anni dalla nascita di padre Ernesto Balducci. La Fondazione che porta il suo nome e che si dedica a divulgare e sviluppare la sua eredità intellettuale, oggi (ore 15) – vigilia dell’anniversario della sua morte avvenuta a 70 anni a Faenza per le conseguenze di un incidente stradale – organizza un’iniziativa per oggi alle 15 (ingresso libero). Il sacerdote, padre scolopio, autore di numerosi libri sarà ricordato con un incontro a più voci introdotto dalla presidente della Fondazione Ernesto Balducci Grazia Bellini alla presenza del vescovo di Fiesole monsignor Stefano Manetti, dei sindaci di Fiesole Anna Ravoni e di Santa Fiora nel Grossetano – paese natale di Balducci – Federico Balocchi, del segretario generale dell’Istituto universitario europeo Marco Del Panta e di Severino Saccardi, direttore della rivista ’Testimonianze’. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e vescovo di Bologna, in un video-intervento parlerà della pace come "orizzonte e guida ai nostri passi". Proprio alla pace è stata dedicata per questo centenario una borsa di studio: sarà assegnata a una tesi di laurea triennale, magistrale o di dottorato realizzata in lingua italiana.