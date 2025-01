Alia vicina ai cittadini. Il kit si può ritirare anche in tabaccheria

Alia, i sacchi per la differenziata si ritirano anche dal tabaccaio. A Scandicci hanno aderito 8 tabaccai: Barzagli, via Roma 216; Bellosi, via Pisana 124; Caverni via dei Rossi 53G; Chellini, via Roma 72; Gianassi, via San Colombano 116; Lancioni, via Ponchielli 54; Spinelli, via San Vartolo in Tuto 15; Vallarelli, piazza Togliatti 64. Per i cittadini è possibile ritirare in negozio il materiale per la differenziata, oltre che ai consueti sportelli territoriali. E’ sufficiente presentarsi con un documento di identità e codice utenza.