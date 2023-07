"Vota Lega e i Rom spariranno”, Alessio Di Giulio condannato a pagare 18.000 euro per istigazione all’odio razziale

Firenze, 13 luglio 2023 – “Vota Lega e i Rom spariranno”. Era la vigilia delle elezioni politiche 2022, quando nel mese di settembre Alessio Di Giulio pubblicò su Facebook il video in cui riprendeva una signora rom in centro a Firenze e invitava gli elettori a votare il suo partito “per non vederla più”.

Adesso, il consigliere della lega al Quartiere 3 di Firenze, è stato condannato dal tribunale di Firenze al pagamento di 18.000 euro per istigazione all’odio razziale.

Il video diffuso sui social aveva suscitato accese polemiche. Le associazioni Arci, Asgi, Cospe, Lunaria, Associazione 21 luglio e l'Associazione Ucri avevano presentato un esposto in procura nei confronti del consigliere di Quartiere. Anche la donna protagonista del video aveva querelato Di Giulio per diffamazione aggravata e violazione della privacy.

"Il decreto penale di condanna emesso dal gip del tribunale di Firenze, su richiesta del pubblico ministero - dichiara l'avvocato Lorenzo Trucco, presidente Asgi -, rappresenta una decisione particolarmente significativa che sanziona una condotta penalmente illegittima, dimostrando l'importanza del contrasto da parte della società civile in relazione a ogni forma di comportamento basato sull'odio e la discriminazione etnica”.