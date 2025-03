Alessandra Creazioni vince l’Oscar delle bomboniere

‘Alessandra Creazioni’, per il nono anno di fila sbaraglia il campo nel settore delle bomboniere per i matrimoni. Ad annunciare i risultati dei Wedding Awards, il sito Matrimonio.com, portale leader nel settore. Oltre 74.000 i fornitori registrati: ‘Alessandra Creazioni’, di Alessandra Sarzani (in foto), ha vinto ancora una volta per la categoria bomboniere, essendo una delle aziende più ‘raccomandate’ dalle coppie. I premi si basano infatti sulle recensioni di chi si è sposato nell’ultimo anno: tantissimi i giudizi positivi che il negozio ha ricevuto sulla propria vetrina online e una valutazione di 5 su 5.

Tra qualche giorno il premio sarà visibile nella lista stilata da Matrimonio.com: un bollino che servirà come indicatore di qualità per le migliaia di coppie che utilizzeranno il sito. "Sono davvero contenta – racconta -, è un riconoscimento al lavoro che evidentemente è stato fatto bene".

Pier Francesco Nesti