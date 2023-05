Albo zonale delle babysitter: aperte le iscrizioni

Greve in Chianti (Firenze), 17 maggio 2023 – Aperte le iscrizioni per entrare a far parte dell'Albo zonale delle babysitter per la zona fiorentina sud-est: sarà valido per i territori comunali di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa e dedicato alle famiglie con figli fino a 6 anni.

Le iscrizioni vanno inviate entro il 12,30 del 26 maggio per partecipare al percorso formativo in partenza il 30 di questo mese che consentirà poi di accedere all’albo. Possono far richiesta di iscrizione coloro che sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni coinvolti, non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso, sono maggiorenni e in possesso di un diploma o titolo di studio superiore nelle materie legate a questo ambito. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere presentate al Comune di Greve in Chianti (capofila di zona), utilizzando la modulistica scaricabile dal sito via pec a [email protected], via mail a [email protected] o con consegna a mano al Protocollo del Comune di Greve in Chianti, piazza Matteotti 8. Informazioni allo 055.8545245 o 055.8545206. I candidati ammessi saranno chiamati a frequentare un percorso formativo di 8 ore a cura del Coordinamento Pedagogico Zonale della Zona Fiorentina Sud-Est, di cui 6 ore online e 2 in presenza sul primo soccorso pediatrico. Nei due anni successivi è prevista una formazione/aggiornamento della durata di 5 ore.