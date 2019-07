Firenze, 27 luglio 2019 - Per fortuna non c'è stata nessuna persona coinvolta, ma l'episodio avvenuto sul Lungarno Colombo, a Firenze, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Un albero si è abbattuto su un pullman parcheggiate sul lungarno. Per fortuna, come detto, non ci sono stati feriti, anche perché sul pullman non c'erano i turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Si tratta di un bus turistico. Il 21 maggio 2018, sempre a Firenze ma in lungarno del Tempio, un altro albero era caduto su un bus turistico provocando però 14 feriti.

