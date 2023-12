Albergatori in rivolta. L’assemblea anti degrado: "Servono più controlli"

di Rossella Conte

Una camera da letto allestita con tanto di coperte e cuscino proprio ai piedi del sagrato della Basilica di Santa Maria Novella è diventata l’immagine-simbolo del degrado della piazza. Di giorno si vende e consuma droga e si scippa ma è la notte, quando le attività chiudono, che la zona fa veramente paura. "Bevono, mangiano, urinano e dormono sotto gli occhi dei turisti di tutto il mondo. Spesso sono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e diventano pericolosi", non usa mezzi termini Fatima Dehestany, titolare di un b&b proprio all’angolo con via del Sole e che ieri ha partecipato all’assemblea organizzata in piazza Santa Maria Novella da una delegazione di residenti e albergatori per denunciare l’ondata di violenza che sta avvolgendo la zona che, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e della polizia municipale, è ancora lontana dalla riqualifica.

Il direttore dell’Hotel Roma, Maurizio Marchi, conosce bene i punti critici del quartiere. Lui è dal 1989 che si batte per la piazza che ospita la sua attività: "I veri problemi sono la notte e le prime ore dell’alba. Quando le luci dei negozi e dei locali si spengono qui succede di tutto. Faccio un esempio: una sera mi sono sentita in dovere di fare uno sconto a una cliente che era stata importunata proprio in piazza". Le testimonianze sono tante. Salvatore Calleri, presidente Fondazione Caponnetto, ha presentato un report dettagliato sulla zona: "I senza tetto della piazza fanno parte del sistema criminale, sono le vedette dei malviventi. Bisogna assolutamente cambiare la Legge Cartabia".

All’assemblea hanno partecipato anche i rappresentanti del comitato Ex Teatro Comunale, dell’associazione Borgognissanti, del comitato Cittadini attivi San Jacopino, del comitato piazza Leopoldo oltre che il presidente Confcommercio Firenze Aldo Cursano con il suo vice direttore Stefano Guerri e i consiglieri del PD Enrico Conti e di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai. La richiesta è chiara: servono più controlli delle forze dell’ordine nelle ore notturne.