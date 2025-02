Albacarraia, giornata sì. Reggello ancora al top

Nel girone D Albacarraia e San Godenzo sono le squadre del giorno avendo ottenuto risultati di grande rilievo. L’Albacarraia fa suo il derby contro il Settimello e batte 1-0 la capolista. Tre punti d’oro nella corsa verso la salvezza per il club di Carraia, grazie alla rete al 64’ di Mbengue a seguito di un tiro cross di Quercioli. Una partita bella e corretta con solo due ammoniti e migliore in campo il capitano dell’Albacarraia Matteo Taruntoli.

Per il San Godenzo sono stati otto giorni splendidi: domenica scorsa la vittoria nel derby a Galliano; mercoledì il successo 3-1 sul Montignoso che ha aperto le porte alle semifinali di Coppa Toscana; nell’ultimo turno l’affermazione 2-1 contro lo Jolo che è secondo in classifica. Le reti del San Godenzo sono di Clementi e Amarel Vallaj. Degna di nota la vittoria della Virtus Rifredi che prevale 2-1 sul Novoli. Un colpo di coda che riapre le speranze di salvezza per il Rifredi con reti di Cioncolini e Gualtieri, per il Novoli a segno Castrogiovanni. Due triplette d’autore: Breschi del Maliseti Seano ha segnato tre gol al Calenzano nella vittoria per 3-1; tre volte a segno anche Compagnone dell’Atletico Spedalino nel 3-2 col Sagginale che ha risposto con una doppietta di Susini. Gallianese sconfitta pesante 4-0 ad Agliana.

Nel girone E vincono tutte le prime della classe. La capolista Reggello batte 2-0 il Porta Romana con i suoi attaccanti di riferimento Focardi e Violi. Risponde da par suo il Barberino Tavarnelle, secondo in graduatoria, che espugna (1-2) il campo del San Clemente con realizzatori il centravanti Ghelli e Bellosi nei primi venti minuti, gol dei locali con Ciullini. Gara combattuta con 8 ammoniti e un espulso. Strepitosa Incisa, terza della classe, che vince 5-1 a Badia a Settimo contro lo Sporting Arno. Nell’Incisa partita da incorniciare per il trequartista Matteo Bencivenni e il centravanti Galanti entrambi a segno con una doppietta, mentre il quinto gol è di Massa; rete della bandiera dei locali con Ferretti. Anche la quarta della graduatoria, il Gambassi Terme, vince senza problemi 4-0 contro la Dinamo Florentia con D’Urso decisivo.

Finisce a reti inviolate l’attesa sfida fra Audace Galluzzo e Chianti Nord; mentre l’Audace Legnaia compie una splendida impresa andando a vincere a Levane 1-0 con Caldararu sugli allori e una squadra in salute. In parità 2-2, al termine di una gara spettacolare e dalle mille emozioni, l’incontro fra Sancascianese e Ambra. Per il club di San Casciano sono Guarducci e Lumachi i trascinatori, l’Ambra ha risposto con le reti di Cannoni e Ormeni raggiungendo gli avversari.

Francesco Querusti