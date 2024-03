Al voto in aula quattro delibere

Il Consiglio comunale, presieduto Luca Milani, è convocato per questo pomeriggio, alle 14,30, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. In apertura i Question time, poi i consiglieri dovranno esaminare e votare 4 delibere dell’assessora Giuliani. Numerosi gli argomenti in agenda. Tra questi: il servizio di rimozione dei mezzi che potrebbe subire uno stop, l’orario di lavoro flessibile per i dipendenti comunali, la gestione delle Cappelle del Commiato. E ancora: le residenze universitarie, il resort in Costa San Giorgio e l’inizio dei lavori al Comprensorio scolastico Guicciardini per la costruzione di un nuovo asilo nido.