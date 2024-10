Al via il progetto di vicinato solidale

Oggi alle 15 al centro sociale il Giardino si svolgerà il primo dei cinque incontri del nuovo progetto ’Incontriamoci!’, un’iniziativa di Comune e associazione Mondo di comunità e famiglia. Vuole prevenire l’isolamento sociale e favorire la cooperazione per un ’vicinato solidale’. L’obiettivo è favorire la nascita di una rete di comunità con la conoscenza delle tante associazioni del territorio, ma anche grazie a singoli volontari disponibili a mettere a disposizione il proprio tempo per dare una mano al ’vicino di casa’. I cinque appuntamenti sono pensati per adulti e bambini con laboratori, giochi, merende, apericena e sport, mettono in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi sarebbe felice di offrirglielo.