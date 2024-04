Al parco con i cani, è polemica. "Tanti scorrazzano senza guinzaglio"

Cani sciolti non nelle aree dedicate agli amici a quattro zampe ma nei parchi pubblici nei quali, invece, gli animali dovrebbero essere condotti con il guinzaglio. La segnalazione, in particolare, arriva per il parco degli Etruschi da Quinto Basso ma gli stessi comportamenti si verificherebbero anche in altre aree verdi del territorio, tra l’altro anche nel grande polmone verde di Villa Solaria: "Frequento spesso il parco degli Etruschi di via Nilde Iotti – scrive per esempio in una mail indirizzata all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, Teresa Bosi – e puntualmente incrocio cani sciolti, anche di grossa taglia, che scorrazzano su e giù con padroni sereni e beati, incuranti delle regole. Sono un po’ stanca di mettermi a tu per tu con queste persone". La percezione, in questo momento, è acuita sicuramente dal tragico episodio del piccolo di 13 mesi sbranato da due pitbull nei giorni scorsi a Eboli ma in ogni caso il richiamo è al rispetto delle regole anche per garantire una convivenza civile: "Vorrei chiedere due cose – prosegue infatti Teresa Bosi –. Che la polizia municipale venisse a controllare frequentemente. Magari, se si iniziasse a fare qualche multa, la gente smetterebbe di far girare i cani senza guinzaglio. Due che venissero messi dei cartelli con grosse scritte in cui si ricorda che i cani devono stare al guinzaglio". Maggiori controlli e indicazioni, dunque, come deterrente per chi non segue le regole.

S.N.