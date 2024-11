Al Lyceum le arie di Johannes Brahms

Serata dedicata a Johannes Brahms, maestro del Romanticismo e tra i più importanti compositori della tradizione tedesca. Domani (ore 18), Palazzo Adami Lami ospiterà il musicologo Maurizio Giani, tra i massimi esperti del mondo musicale austro-tedesco e autore della recente monografia ’Johannes Brahms. La musica della memoria’ (Orthotes 2023), per approfondire l’affascinante percorso umano e musicale di Brahms. La serata proseguirà con l’esibizione del clarinettista Giovanni D’Auria e della pianista Anna Quaranta, che interpreteranno la ’Sonata op. 120 n. 1 in Fa minore’. Un’opera composta nel 1894, che riflette l’ultima stagione creativa di Brahms, caratterizzata da una malinconia intima e pensierosa che incarna il suo mondo interiore. Scritta per il clarinettista Richard Mühlfeld, la sonata è uno dei lavori più toccanti di Brahms, in cui ogni nota sembra vibrare di un ricordo dolce e velato, testimoniando la sua profonda connessione emotiva con lo strumento. Ingresso gratuito.