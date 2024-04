Al concorso di pittura, in premio una casa in un borgo toscano Il direttore emerito del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger, presiederà la giuria del concorso di pittura Imago in Villa a Castelnuovo Val di Cecina. Il vincitore riceverà una casa nel borgo antico. Il concorso si basa sulla tecnica del trompe l’oeil e si svolgerà dal 20 luglio al 20 agosto.