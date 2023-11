Al Comunale di Marcialla. La Divina Toscana con "Che idea geniale"

Torna con un pieno di appuntamenti, la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici. Si parte stasera (ore 21,30) con il teatro popolare toscano della compagnia La Divina Toscana che presenta "Che idea geniale", commedia in tre atti scritta da Alessandro Cecchini.

"Riapriranno le porte del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla con la nuova stagione teatrale. L’Associazione Culturale Marcialla, che da vent’anni gestisce il teatro, mette in campo nuovamente un ricco palinsesto che comprende spettacoli di grande rilievo. Vent’anni di teatro ma soprattutto vent’anni di volontariato, grazie al quale il Regina Margherita è diventato uno dei teatri più attivi e produttivi del territorio" spiega il presidente dell’Associazione Culturale Marcialla, Damiano Masini.