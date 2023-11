Al check point di via Visconti. Tra topi, rifiuti e bagni chiusi: "Intervenga Palazzo Vecchio"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Topi, panchine vandalizzate, bagni chiusi, effrazioni, furti e immondizia ovunque. Al check point di via Visconti Venosta, a Firenze Sud, è questa la situazione che si trascina dal 2020. Lì, dove ogni giorno arrivano decine di bus carichi di turisti, la situazione è davvero al limite della decenza, tanto che i cittadini nel tempo hanno organizzato petizioni e più volte si sono rivolti sia al Comune che alla municipalizzata Servizi alla Strada che ce l’ha in gestione. Nei giorni scorsi il degrado di quel parcheggio è arrivato in Consiglio comunale grazie ad una interrogazione di Sinistra Progetto Comune a firma di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu.

"Avevamo sollevato più volte il tema, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona, perché l’assenza dei servizi igienici ha favorito diverse situazioni spiacevoli – afferma SPC – E’ evidente l’urgenza di un intervento di Palazzo Vecchio. Servizi alla Strada ha riscontrato la presenza di topi presso la struttura. Ci sono volute 7 settimane per procedere alla manutenzione straordinaria e alla derattizzazione. Ci sono stati anche episodi di effrazioni, danneggiamento e furto nei locali dei bagni. L’ufficio Archivi di Sas adesso è in via Visconti Venosta, ma rimane un enorme problema sull’abbandono degli spazi". Dal canto suo, la municipalizzata fa sapere che per i furti è stata sporta denuncia ai carabinieri e che è stato eseguito un sopralluogo nelle scorse settimane con il vicensindaco Alessia Bettini. Dopo che per la derattizzazione e la sanificazione dei locali l’ufficio Archivio è stato spostato nella sede principale, da inizio mese tutto sembra esser tornato alla normalità. ;Ma i bagni continuano a essere chiusi e le panchine danneggiate.