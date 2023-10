Al Centro Commerciale I Gigli, fan in delirio . C’è la prima nazionale della serie Mare Fuori

Al Centro commerciale

I Gigli la ‘prima’ toscana di “Mare Fuori”. La serie Rai dei record tornerà sul piccolo schermo (Raiplay e Raidue) a febbraio 2024 con l’attesissima quarta stagione. Ma per i fan l’attesa è ricca di opportunità per scoprire qualcosa in più sulle nuove puntate e per conoscere i protagonisti. Infatti, in concomitanza con l’anteprima delle due nuove puntate, alcuni degli attori arrivano al centro commerciale alle porte di Firenze. I primi due episodi della quarta stagione saranno presentati in anteprima dalla Festa del Cinema di Roma.