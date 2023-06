Firenze: aizza il suo pitbull per rapinare un ragazzo, 18enne arrestato

Firenze, 10 giugno 2023 – Ha rapinato del telefono cellulare un giovane, questa notte intorno alle 3 nella centralissima via Tornabuoni a Firenze, aizzandogli contro un pitbull.

Per questo un 18enne di origini straniere è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata in concorso. La vittima dell'episodio, che non ha riportato lesioni, è stata subito soccorsa da una volante della questura che poco dopo ha rintracciato il 18enne in lungarno Vespucci.

Sempre sulla base di quanto emerso, il 18enne sarebbe stato in compagnia di almeno altre due persone, al momento rimaste ignote, e che avrebbero concorso a diverso titolo nella rapina: uno, ad esempio, avrebbe spintonato il malcapitato coadiuvando il complice. Una volta fermato il 18enne è stato trovato in possesso dello smartphone rubato poco prima.

Il giovane è stato accompagnato nel carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida del suo arresto mentre il cane, al momento, è stato affidato alle cure della locale Asl veterinaria. Negli ultimi giorni, anche nel corso di controlli straordinari interforze del territorio, oltre 600 persone sono state identificate e sono stati sequestrati quasi 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana, la maggior parte della quale rivenuta tra i cespugli del parco delle Cascine e dei giardini di Fortezza, anche grazie all'ausilio delle unità cinofile.

Chiusura di 15 giorni per questioni di ordine pubblico per un caffè del centro storico, disposta dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, spesso frequentato anche da persone già note alle forze dell'ordine e dedite all'abuso di alcool.