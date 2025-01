Aerei, il gioiellino di Air France di casa a Peretola. Da marzo fino a 7 voli al giorno per Parigi

Firenze, 21 gennaio 2025 – Per gli appassionati di aerei, era un evento da festeggiare. E infatti Air France e Toscana Aeroporti hanno celebrato oggi l’ingresso dell’Airbus A220-300 nella programmazione del vettore per l’aeroporto Parigi Charles De Gaulle dallo scalo Vespucci di Firenze.

Il nuovo aeromobile, previsto su specifiche rotazioni, è il gioiellino della flotta francese sulla rete a corto e medio raggio soprattutto perché permette una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e un impatto acustico ridotto del 34%.

"Siamo lieti di celebrare l’arrivo dell’Airbus A220-300 di Air France a Firenze. Grazie alle sue caratteristiche e al suo design interno, i nostri ospiti avranno a dispozione un elevato livello di comfort in volo, accompagnati dallo stile per cui Air France è famosa in tutto il mondo. Firenze, inoltre, si conferma una destinazione chiave per il nostro network dalla quale arriveremo ad operare fino a 7 voli giornalieri per Parigi-Charles De Gaulle durante la stagione estiva 2025”, dice Alexander Vervoort, direttore commerciale per l’Italia e l’East Med di Air France-Klm.

“L’arrivo del nuovo aeromobile Air France all’aeroporto di Firenze aggiunge un ulteriore tassello alla solida e storica partnership tra le due realtà. Un legame che si rafforzerà ulteriormente a partire dalla prossima stagione estiva a ulteriore dimostrazione della strategicità dello scalo fiorentino anche per il traffico di fideraggio”, dice Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti.

Pochi (sgraditi) posti centrali, l’80% al finestrino o in corridoio

L'Airbus A220-300 di Air France piace molto ai passeggeri (ne può ospitare 148) perché la configurazione 3-2 permette all'80% dei viaggiatori di avere un posto vicino al finestrino o al corridoio evitando l’odiatissimo posto centrale. Ci sono poi particolari accortezze per l’illuminazione, la seduta, la connettività

I collegamenti Parigi-Firenze

A partire dal 30 marzo, con l’inizio della programmazione estiva 2025, dall’aeroporto di Firenze ci saranno fino a sette frequenze giornaliere verso Parigi-Charles De Gaulle.