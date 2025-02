Ai Gigli c’è la piazza del lavoro. Le aziende incontrano i cittadini

Una settimana per cercare lavoro o, per chi lo desidera, provare a cambiare occupazione. Inaugurata ieri al Centro commerciale I Gigli la prima edizione di Job Connection, in programma fino al 23 febbraio, appuntamento che metterà in contatto le aziende, alla ricerca di personale, con i cittadini. L’apertura degli stand è in programma dalle 10 alle 18 e in questo arco di tempo, in modo semplice e gratuito, sarà possibile scambiarsi tutte le informazioni richieste. In sostanza una grande ‘piazza’ dedicata al lavoro, tema particolarmente caldo in questo periodo, all’interno della quale si potranno scoprire anche nuove attività. Ventiquattro le realtà presenti, compresi otto punto vendita dei Gigli, per un evento organizzato dagli stessi Gigli con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi e Calenzano (per tutte le informazioni e come iscriversi consultare il sito Internet www.igigli.it).

"L’attenzione al mondo del lavoro è per noi essenziale. Abbiamo deciso di organizzare Job Connection perché pensiamo sia un’opportunità per molti dei nostri visitatori, per le aziende del territorio e per i punti vendita presenti nel centro commerciale", spiega il direttore Antonino D’Agostino.