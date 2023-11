Agricoltura e ambiente. Autumnia al via da oggi

FIGLINE INCISA

Per la prima volta il progetto H2 Era Green Valley si presenta alla cittadinanza. Domani alle 10,30 all’hotel Villa Casagrande tutti potranno conoscere il nuovo corso dell’ormai ex Bekaert: sulle ceneri della fu gloriosa fabbrica in terra di Figline, nasce un progetto di economia circolare unico in Europa. Finora era stato spiegato nel dettaglio solo agli addetti ai lavori e ai giornalisti, ma adesso diventa di dominio pubblico nell’iniziativa organizzata, non a caso, durante Autumnia, la grande fiera di agricoltura, ambiente e alimentazione da oggi a domenica in centro a Figline. Laddove venivano prodotte corde metalliche per pneumatici, sta sorgendo un complesso industriale che integrerà una centrale fotovoltaica, un impianto di produzione di idrogeno verde, un impianto di power to gas, una vertical farm e una fish farm. Sarà presente l’ideatore del progetto Federico Parma che risponderà anche alle domande dei cittadini. Intanto da oggi, primo giorno di Autumnia, i visitatori saranno accolti da un nuovo murale che colora le pareti del sottopasso tra via San Domenico ai giardini di via Del Puglia a Figline. Rinviata invece l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione proprio dello stesso spazio verde: il maltempo ha tardato le ultime opere di piantumazione tra le nuove gradinate e gli arredi dei lunghi e importanti cantieri che hanno reso pienamente fruibile quest’area di ingresso al centro storico. Oggi alle 18 sarà anche presentato il piano di marketing territoriale che ha coinvolto cittadini e lavoratori nella promozione qualificata e turistica della zona.

Manuela Plastina