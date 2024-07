’Agosto io ci sono’ di Confesercenti e Att. Per aiutare gli anziani soli e i malati

Torna "Agosto io ci sono", l’iniziativa giunta alla 17esima edizione, promossa da Confesercenti Firenze, dalla Città Metropolitana e dal Comune. Anche per questa edizione non farà mancare il proprio supporto l’Att-Associazione Tumori Toscana il cui servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite sarà attivo per tutto il periodo estivo. Lo staff sanitario sarà reperibile 24 ore su 24 per far fronte ai bisogni dei malati di tumore e dei familiari, non solo dal punto di vista medico ma anche psicologico e morale. Secondo le stime di Confesercenti Firenze, negli ultimi 17 anni, le ferie dei commercianti durante la consueta "pausa agostana" si sono più che dimezzate, passando da una media di 20 giorni a quella attuale di 4/6 giorni.

In ulteriore crescita, il numero di attività che non andranno in vacanza. Tasso che sfiora il 75% e che trova il punto di forza negli esercizi di somministrazione e nei 100 mercati rionali della città. "Ringrazio Confesercenti, Att e Consorzio Mercato Centrale per aver reso possibile anche quest’anno l’iniziativa Agosto io ci sono con l’obbiettivo di mettere a conoscenza la cittadinanza di un servizio di grande importanza, che la rete del commercio di vicinato mette a disposizione dei cittadini anche nel mese di agosto" sottolinea Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo Economico del Comune.

Per Giuseppe Spinelli, presidente Att, "soprattutto in estate, quando la rete dei familiari e dei servizi sanitari si allenta, è importante non lasciare mai soli i malati di tumore. In questo senso, la nostra associazione garantirà un punto di riferimento non solo strettamente medico ma anche sociale". Insieme all’Att il 75% delle botteghe rimarrà aperto ad agosto, "un segno di grande sensibilità e attenzione ai bisogni della città e dei suoi cittadini" ribadisce Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze. Roberto Conti, vice presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale, conclude: "Il nostro mercato rimarrà aperto tutto agosto fornendo un indispensabile servizio ai residenti del quartiere e ai turisti".

Rossella Conte