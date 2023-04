Assale un uomo in bici poi ne sfregia un altro per derubarli. Arrestato 34enne

Firenze, 25 aprile 2023 – Ancora violenza a Firenze. Per tentare di rubare uno zaino un malvivente ha assalito un uomo in bici, poi ne ha sfregiato un altro per un paio di air pod. Si tratta di un 34enne, marocchino, che è stato arrestato. Le due vittime sono state portate all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il più grave è un 33enne peruviano che per le ferite al volto ha avuto 25 giorni di prognosi, l'altro è un 35enne sardo che guarirà in sette giorni per un trauma cranico.

Le aggressioni ci sono state ieri sera in piazza Viesseux a Firenze. A dare l'allarme, intorno alle 21,30 alcuni passanti che hanno chiamato il 112 Nue dopo aver visto un uomo aggredire un ciclista. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia. Il nordafricano, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso a calci le ruote della bici, facendo ruzzolare a terra il 35enne sardo e colpendolo con pugni per strappargli lo zaino. Alcuni passanti sono intervenuti e il malvivente si è allontanato verso la fermata del tram in piazza Muratori, senza riuscire a prendere lo zaino.

Poco dopo, in piazza Viesseux ha chiesto aiuto anche un peruviano, che presentava una ferita al volto. Ha poi raccontato agli agenti che era stato minacciato da un nordafricano armato di coltello che chiedeva insistentemente denaro. Al rifiuto del sudamericano, il malvivente lo avrebbe ferito al volto portandogli via dalla tasca l'air pod, prima di fuggire. Preziosa si è rivelata la descrizione data dalle due vittime: grazie al giubbotto e ai pantaloni verdi, gli agenti lo hanno rintracciato in via Bandini. L'uomo aveva in tasca l'air pod ma non il coltello. Ora è nel carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.