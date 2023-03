Campi Bisenzio, coppia aggredita ai giardini da un balordo

Carabinieri

Campi Bisenzio (Firenze), 29 marzo 2023 – Coppia aggredita a Campi Bisenzio nella tarda serata di martedì ai giardini di via Magenta.

La coppia stava portando fuori i cani quando ha invitato uno straniero ad allontanarsi e a non urinare in loro presenza. L’uomo, in tutta risposta, ha preso da terra un ramo e ha colpito alla testa il 37enne per poi scappare. La scena è stata vista dai compagni dell’aggressore, che non hanno fatto nulla per intervenire.

La vittima dell'aggressione si è allontanata dalla zona e in seguito ha chiamato il 112; il 37enne è stato medicato per una ferita all'altezza dell'occhio sinistro, ma ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti diagnostici.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Signa.