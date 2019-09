Firenze, 19 settembre 2019 - Due aggressioni ad autisti della tramvia si sono verificate a Firenze al capolinea dell'ospedale di Careggi, a poche ore di distanza l'una dall'altra. A denunciare l'accaduto è il sindacato Faisa Cisal. "Manifestando tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi - si afferma in una nota diffusa dal sindacato - cogliamo l'occasione per far presente all'azienda Gest che sin dal prossimo incontro del 25 settembre si impegni a porre maggiore attenzione verso questo problema, individuando tutte le soluzioni possibili alfine di garantire e preservare la sicurezza di tutto il personale viaggiante, con particolare attenzione ai conducenti".

Secondo spiegato da Massimo Milli, della Rsu Faisa Cisal, il primo episodio si è verificato ieri mattina, quando un uomo ubriaco è salito sul tram fermo al capolinea e ha iniziato a urinare, poi ha spintonato l'autista intervenuto per calmarlo, rimasto illeso, costringendolo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Ieri sera sempre al capolinea di Careggi un autista è stato insultato da un uomo, anche lui probabilmente ubriaco, che si rifiutava di uscire dal tram diretto al deposito al termine del servizio.