Aggredito alle Cascine da un 16enne che voleva rapinarlo

Firenze, 29 giugno 2023 – Mattinata da dimenticare per un 74enne, che stamani intorno alle 10 e un quarto è stato aggredito. L’uomo stava portando a spasso il cane al piazzale Vittorio Veneto, all’ingresso delle Cascine, quando è stato avvicinato da un 16enne nordafricano. Il ragazzino gli ha intimato di consegnargli portafogli e telefono cellulare.

Al rifiuto dell'anziano, il ragazzo straniero ha tirato fuori un bastone con il quale ha ripetutamente colpito al capo e agli arti superiori il povero malcapitato. L’aggressore è poi fuggito a piedi.

Un passante ha subito chiamato le forze dell’ordine ed i carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella, dopo aver acquisito le prime informazioni dalla vittima, nel frattempo trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Careggi, si sono messi sulle tracce dell'autore della tentata rapina e l’hanno ritrovato poco dopo, tra la vegetazione di viale degli Olmi. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di fuggire a bordo di una bicicletta ma è stato bloccato.

Si tratta di un ragazzino, con precedenti specifici, domiciliato a Signa (Firenze), il quale, per via della minore età, è stato denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di tentata rapina aggravata.