Aggredito per rapina, muore dopo quattro mesi

Campi Bisenzio (Firenze, 15 luglio 2023) – Ha lottato quattro lunghi mesi per uscire dal coma e tornare a riabbracciare la sua famiglia. Ma Piero Conti, 79 anni, fondatore della nota pasticceria “Il Grillo” di Campi Bisenzio non ce l’ha fatta. Si è spento ieri, 14 luglio, a Villa Le Terme, dove era ricoverato. L’uomo era stato vittima di un’aggressione lo scorso 20 marzo, intorno alle 9,30 di mattina, nel parcheggio dell’Istituto di credito CR Firenze di Campi Bisenzio di via delle Tre Ville, dove era arrivato per depositare l’incasso settimanale. Due sconosciuti (successivamente identificati e arrestati) avevano aspettato che l’anziano parcheggiasse l’auto in uno degli stalli riservati ai disabili. Quindi uno dei due lo aveva aggredito, gettandolo a terra con violenza e rapinandolo di 18mila euro. L’uomo aveva così subito una brutta frattura alla spalla e la rottura in più punti del gomito: ricoverato a Careggi era entrato in coma. Senza più risvegliarsi.

«È con immenso dolore - hanno scritto ieri sera i familiari sulla pagina Facebook del locale - che comunichiamo la scomparsa dell’anima e fondatore della Pasticceria Il Grillo. Purtroppo, a seguito della vile aggressione ai suoi danni e dopo quattro lunghi mesi di atroci e interminabili sofferenze si è spento nel peggiore dei modi. Non troviamo parole per esprimere i sentimenti contrastanti di tristezza e rabbia che questo evento ha scaturito. Vogliamo ringraziare col cuore in mano i Carabinieri della compagnia di Signa che ci hanno fornito un preziosissimo aiuto e supporto, oltre all’ineccepibile lavoro svolto, in questo periodo così difficile. Inoltre vogliamo ringraziarvi per la vicinanza che ci avete espresso e per perdonare il periodo di smarrimento che potrebbe susseguire".

Proprio all’inizio di luglio i carabinieri avevano dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due soggetti: L.G., 63enne originario di Palermo e residente a Campi Bisenzio e D.A., 47enne Albanese già in carcere per altri reati. Entrambi erano accusati di rapina pluriaggravata e lesioni gravissime: una posizione destinata ora ad aggravarsi con la morte della vittima. Intanto tutta la comunità si è stretta intorno alla moglie e ai figli di Piero Conti il cui funerale è previsto nei prossimi giorni, dopo la conclusione dell’autopsia.