Aggrediti al ’Miche’, a luglio in aula

FIRENZE

Comincerà il 10 luglio dell’anno prossimo, l’udienza predibattimentale a carico dei tre militanti di Azione Studentesca accusati dell’aggressione, avvenuta il 18 febbraio 2023, ai danni di due studenti del Collettivo Sum davanti al liceo classico Michelangiolo. Il pm Lorenzo Boscagli ha citato in giudizio tre fiorentini, tra i 19 e i 21 anni, per l’accusa di concorso in lesioni aggravate da futili motivi e dall’aver agito in gruppo. Nell’udienza predibattimentale, introdotta dalla riforma Cartabia, il tribunale dovrà verificare se sussistono i presupposti per la prosecuzione del processo a carico dei tre, assistiti dall’avvocato Sonia Michelacci.

Con le stesse accuse la procura per i minori ha già chiuso le indagini a carico di tre ragazzi all’epoca dei fatti minorenni. Un video immortalò l’aggressione a due minori davanti a liceo, in via della Colonna. Alcuni studenti ripresero con un cellulare un giovane mentre colpiva a pugni uno studente caduto a terra e poi infieriva su di lui con calci. Anche un altro studente veniva preso a botte. Un’insegnante era poi intervenuta per sedare gli animi. Gli investigatori della squadra mobile e della Digos hanno incrociato le foto e altre riprese dell’aggressione con le testimonianze dei ragazzi colpiti, studenti e insegnanti per ricostruire l’aggressione.