Agenti docenti per i futuri criminologi

FIRENZE

La Polizia di Stato fiorentina, l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi insieme per innovative azioni formative a tutela delle vittime cosiddette vulnerabili, ovvero donne, anziani, bambini e vittime di crimini d’odio.

A tale scopo, ieri in via Zara, il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha siglato un una Convenzione con la Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, professoressa Alessandra Petrucci, e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, dottoressa Daniela Matarrese, alla presenza del direttore sanitario di Careggi, dottoressa Elvira Bianco, che consente agli studenti iscritti al Master di II livello in Psicopatologia forense e Criminologia (istituito presso il Dipartimento Scienze della Salute dell’Università di Firenze, in collaborazione con la Unit ‘Percorsi delle vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e crimini di odio’ di Careggi) di svolgere veri e propri tirocini formativi presso la Questura.

Presenti anche i referenti dell’accordo: per la Questura di Firenze, la dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, Maria Cristina Papa, e la funzionaria responsabile dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, Nadia Giannattasio, che svolgeranno, quali figure con specifiche competenze professionali, anche il ruolo di coordinatori e di tutor del tirocinio presso gli uffici di Via Zara; per l’Università la professoressa Barbara Gualco del Dipartimento di Scienze della Salute, coordinatrice del Master; per Careggi la dottoressa Paola D’Onofrio, responsabile della Unit “Percorsi delle vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e crimini di odio”.