Agente aggredito. E Gianassi interroga Nordio

Firenze chiama, Roma incalza. Il Pd chiede risposte ufficiali sul carcere di Sollicciano. Prima la sindaca Sara Funaro, poi l’attacco del deputato dem Federico Gianassi che interroga Nordio. In questo quadro politico da registrare una nuova aggressione ai danni di un poliziotto penitenziario a Sollicciano colpito con un manico di scopa alla testa e sulla schiena, ha denunciato la Fp Cgil, "da parte un detenuto ubicato presso il reparto Atsm" (Articolazione per la tutela della salute mentale) ed è stato ricoverato. Gianassi ha presentato una nuova interrogazione parlamentare e ha fatto sei domande al ministro della giustizia. "Al ministro Nordio – ha detto – poniamo sei domande: perché è stata rimossa la precedente direttrice; perchè non c’è ancora uno nuovo; perché i lavori di ristrutturazione già finanziati dai precedenti governi sono fermi da due anni; quali azioni per frenare l’ondata di suicidi e atti di autolesionismo e quali azioni per la tutela dei diritti fondamentali della popolazione detenuta e di chi a Sollicciano lavora; quale è la strategia del Governo sulla riqualificazione della struttura oggi terribilmente fatiscente. Sono domande a cui non può più seguire il silenzio, non è più il momento di nascondere la testa sotto la sabbia". Gianassi ha ricordato i tanti episodi delle ultime settimane. "Nonostante tutto – ha attaccato – il Ministero interrogato non ha ancora preso iniziative. E ad aggravare questa situazione non è stata confermata alla guida del carcere della direttrice in servizio da circa 3 anni e manca adesso un punto di riferimento stabile a capo della struttura. Non è accettabile andare avanti così". A Palazzo Vecchio la capogruppo Fdi Angela Sirello sottolinea che "il governo, con Fdi in prima linea, ha già avviato interventi mirati, tra cui l’invio di nuovo personale per affrontare questa drammatica emergenza".

Niccolò Gramigni