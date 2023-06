Affrontare l’aumento dell’inflazione Le ’istruzioni per l’uso’ per i giovani Ecco il talk show di Banca Mediolanum

Inflazione, per i più giovani si tratta di un elemento nuovo con cui confrontarsi. Quindi che fare?

Banca Mediolanum darà la sua risposta a questa domanda attraverso un talk show intitolato “Inflazione: istruzioni per l’uso” che si terrà martedì 13 giugno presso l’Auditorium Camera di Commercio, in Piazza Mentana 1, dalle ore 19:30. Sul palco si confronteranno Stefano Volpato e Vittorio Gaudio, rispettivamente direttore commerciale e direttore asset management development di Banca Mediolanum. La portata dei temi affrontati è di interesse collettivo, per questo motivo l’incontro verrà aperto alla cittadinanza, fino a esaurimento posti, previa registrazione presso l’ufficio dei

Consulenti Finanziari di Viale Gramsci 1610 Firenze, mail [email protected]ncamediolanum.it.