Aeroporto, ritardi a Firenze per il bug mondiale. Alcuni voli cancellati

Firenze, 19 luglio 2024 – Il problema informatico mondiale che ha colpito sistemi di tutto il mondo non ha risparmiato l’aeroporto di Firenze. Anche qui, a cascata, ci sono stati ritardi per molti voli, mentre alcuni sono stati cancellati. I problemi sono iniziati in mattinata e poi sono proseguiti nel pomeriggio.

Intorno alle 17, come si leggeva dal sito delle partenze e degli arrivi del Vespucci, i ritardi erano fra quindici minuti e un’ora.

Alcuni voli sono stati cancellati, come quello per Parigi delle 17.20 o quello per Vienna delle 18.30. Non partirà anche il volo per Amsterdam delle 19.40. I passeggeri hanno aspettato con pazienza, molti sdraiati sul pavimento dello scalo cercando di dormire o di passare il tempo.